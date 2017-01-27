В деревнях и селах Нижегородской области станет лучше связь

Связь будет лучше в деревнях и селах Нижегородской области, сообщает региональное правительство. Получить разрешение на строительство при проведении волоконно-оптических линий для операторов связи станет проще благодаря сокращению времени на согласование. Соответствующий законопроект был принят депутатами ЗСНО 26 января.

По словам министра информационных технологий, связи и СМИ региона Сергея Кучина, сейчас процедура получения разрешений на строительство линий связи занимает от одного года до трех лет. Но теперь это время сократится до трех месяцев. Это приведет к улучшению качества обслуживания.

Всего в Нижегородской области насчитывается около 400 населенных пунктов, которые ожидают подключения к интернету.