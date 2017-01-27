В деревнях и селах Нижегородской области станет лучше связь
Время согласования при проведении
Время согласования при проведении
Связь будет лучше в деревнях и селах Нижегородской области, сообщает региональное правительство. Получить разрешение на строительство при проведении
По словам министра информационных технологий, связи и СМИ региона Сергея Кучина, сейчас процедура получения разрешений на строительство линий связи занимает от одного года до трех лет. Но теперь это время сократится до трех месяцев. Это приведет к улучшению качества обслуживания.
Всего в Нижегородской области насчитывается около 400 населенных пунктов, которые ожидают подключения к интернету.