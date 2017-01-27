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09:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В деревнях и селах Нижегородской области станет лучше связь

Время согласования при проведении волоконно-оптических линий связи будет уменьшено.

Связь будет лучше в деревнях и селах Нижегородской области, сообщает региональное правительство. Получить разрешение на строительство при проведении волоконно-оптических линий для операторов связи станет проще благодаря сокращению времени на согласование. Соответствующий законопроект был принят депутатами ЗСНО 26 января.

По словам министра информационных технологий, связи и СМИ региона Сергея Кучина, сейчас процедура получения разрешений на строительство линий связи занимает от одного года до трех лет. Но теперь это время сократится до трех месяцев. Это приведет к улучшению качества обслуживания.

Всего в Нижегородской области насчитывается около 400 населенных пунктов, которые ожидают подключения к интернету.

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