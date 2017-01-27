Метро «Лесная» закрывается на 11 месяцев
Станция петербургского метро «Лесная» закрывается на капитальный ремонт почти на год. До «Выборгской» и обратно местным жителям придется добираться на наземном транспорте.
Станция петербургского метро «Лесная» закрывается на капитальный ремонт почти на год. До «Выборгской» и обратно местным жителям придется добираться на наземном транспорте.
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Управиться с ремонтом в подземке обещают за 11 месяцев. На этот период для пассажиров вводится временный автобусный маршрут № 1МА, который будет курсировать между «Лесной» и «Выборгской». Также продлят маршруты автобусов № 60 и № 240Б, трамвая № 61.