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10:55 (мск), источник: Фонтанка

Метро «Лесная» закрывается на 11 месяцев

Станция петербургского метро «Лесная» закрывается на капитальный ремонт почти на год. До «Выборгской» и обратно местным жителям придется добираться на наземном транспорте.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе петербургского метрополитена напомнили, что с 28 января временно прекращает работу станция метро «Лесная». Там будут проводить масштабную реконструкцию: ремонтировать наклонный ход и эскалаторы, восстанавливать гидроизоляцию и реконструировать освещение, а также модернизировать систему видеонаблюдения.

Управиться с ремонтом в подземке обещают за 11 месяцев. На этот период для пассажиров вводится временный автобусный маршрут № 1МА, который будет курсировать между «Лесной» и «Выборгской». Также продлят маршруты автобусов № 60 и № 240Б, трамвая № 61.

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