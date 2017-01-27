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09:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске перед Универсиадой пройдёт масштабное благоустройство

Отремонтируют почти 1, 7 тысяч кв.м. дорог, 200 дворов, высадят 67 тысяч деревьев.

Перед Универсиадой 2019 года в Красноярске проведут масштабные работы по благоустройству. Об этом говорилось на первом заседании III сессии Законодательного собрания Красноярского края. Как сообщил депутатам мэр Эдхам Акбулатов, в течение двух лет в Красноярске планируется отремонтировать 1697 тысяч квадратных метров дорог. Это 79 объектов, из которых 53 являются магистральными улицами, имеющими большую интенсивность.

В рамках выполнения федеральной программы запланирован ремонт около 200 дворов. В краевой столице высадят 67 тысяч деревьев. Также в планах — ремонт и реконструкция фасадов зданий в центре, реконструкция сетей наружного освещения. К примеру, на проспекте Мира сетевые электропровода проложат под землей, а несколько фасадов дополнительно подсветят.

В Центральном районе будут расселены 18 аварийных домов, в Железнодорожном — 9, в Октябрьском — 13, в Свердловском — 24. В преддверии Универсиады предполагается построить пешеходный переход в районе парка флоры и фауны «Роев Ручей».

Будет также обновлён подвижной состав общественного транспорта, наведён порядок в сфере размещения наружной рекламы и торговых павильонов, модернизирована знаковая информация в центре Красноярска.

Отметим, также в этом году 10 миллионов рублей будут направлены на содержание 29 городских фонтанов.

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