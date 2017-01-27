На станциях МЦК установят автоматы с едой и аптечными товарами

На 22 станциях планируется разместить в общей сложности 88 аппаратов, говорится в сообщении. В автоматах можно будет купить еду, напитки и аптечные принадлежности, для продажи которых не требуется специальная лицензия (пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски).

В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен, не исключают в мэрии. Ожидается, что аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.