Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Топ самых полезных видов мяса
Власти Крыма ответили на идею Киева о реинтеграции полуострова
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Порошенко сделал неожиданное признание президенту Финляндии – СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
22«Облик перемен»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10:42 (мск), источник: Интерфакс

На станциях МЦК установят автоматы с едой и аптечными товарами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами установят к лету на транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК), сообщает официальный портал мэрии.

Источник: Агентство «Москва»

На 22 станциях планируется разместить в общей сложности 88 аппаратов, говорится в сообщении. В автоматах можно будет купить еду, напитки и аптечные принадлежности, для продажи которых не требуется специальная лицензия (пластыри, бинты, контактные линзы, гигиенические бахилы, влажные и сухие салфетки, медицинские маски).

В дальнейшем торговый ассортимент может быть расширен, не исключают в мэрии. Ожидается, что аукцион на право размещения вендинговых аппаратов объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Составлен рейтинг городов с дешевым арендным жильем
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь