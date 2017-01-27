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09:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В репертуаре красноярского ТЮЗа появятся baby-спектакли

В театре состоялась благотворительная акция.

Красноярский театр юного зрителя готовится к постановке baby-спектаклей — для детей в возрасте от полугода до 5 лет.

В театре состоялась благотворительная акция — часть билетов на спектакль «Чучело» продавалась от 5 до 10 тыс. рублей. Собранные средства пойдут на создание постановок для детей самого юного возраста.

«Это серьезная проблема не только для нашего города, но и для всей страны. Когда ребенку всего полгода, то он оказывается “выброшен” за пределы театра: оказывается, до театра он должен дорасти. Тем самым мы забираем у него базовое право на встречу с культурным объектом, с объектом искусства. И baby-театр призван делать небольшие спектакли на основе безконфликтной драматургии, на которые спокойно могли бы прихоить дети в возрасте уже от полугода. В нашем театре будет поставлена целая линейка таких спектаклей: это и бэби-опера, и балет, и бэби-концерт и др. Мы будем приглашать профессионалов, которые прекрасно разбираются в психологии детей такого возраста», — рассказал в эфире краевого телеканала «Енисей» главный режиссер театра Роман Феодори.

Целью проекта является желание привить чувство прекрасного с самых юных лет, научить любить музыку и театр. Обычно в baby-театр входят интерактивные спектакли, в которых дети принимают непосредственное участие, а после спектакля есть возможность сфотографироваться с героями спектаклей, задать им дополнительные вопросы.

Отметим, в сентябре прошлого года Красноярская краевая филармония заявила о запуске проекта «Бэби-филармония». Во время концертов родителям предлагают потренироваться с малышом в исполнении веселых и спокойных песен. Кроме того, театральные впечатления малыши, начиная с двух лет, могут получить в Театре кукол.

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