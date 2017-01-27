В репертуаре красноярского ТЮЗа появятся baby-спектакли
В театре состоялась благотворительная акция.
В театре состоялась благотворительная акция.
Красноярский театр юного зрителя готовится к постановке
В театре состоялась благотворительная акция — часть билетов на спектакль «Чучело» продавалась от 5 до 10 тыс. рублей. Собранные средства пойдут на создание постановок для детей самого юного возраста.
«Это серьезная проблема не только для нашего города, но и для всей страны. Когда ребенку всего полгода, то он оказывается “выброшен” за пределы театра: оказывается, до театра он должен дорасти. Тем самым мы забираем у него базовое право на встречу с культурным объектом, с объектом искусства. И
Целью проекта является желание привить чувство прекрасного с самых юных лет, научить любить музыку и театр. Обычно в
Отметим, в сентябре прошлого года Красноярская краевая филармония заявила о запуске проекта «Бэби-филармония». Во время концертов родителям предлагают потренироваться с малышом в исполнении веселых и спокойных песен. Кроме того, театральные впечатления малыши, начиная с двух лет, могут получить в Театре кукол.