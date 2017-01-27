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09:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Газовики провели внеплановые рейды в Екатеринбурге

Вместе с сотрудниками МЧС.

В уральской столицы приняты дополнительные профилактические меры в связи с участившимися взрывами газа в России.

В 2016 году специалисты АО «Екатеринбурггаз» и ГУ МЧС по Свердловской области провели 16 внеплановых рейдов во всех районов Екатеринбурга. Правила безопасного обращения с газом напоминали также через СМИ. Во многом благодаря предпринятым мерам газовые трагедии в прошлом году обошли уральскую столицу стороной.

26 января 2017 года сотрудники АО «Екатеринбурггаз» и отделения надзорной деятельности по Ленинскому району ГУ МЧС по Свердловской области посетили многоквартирный дом по адресу Решетникова, 3.

Инспектор МЧС Андрей Жарков напомнил жителям телефоны экстренных служб, вручил памятки противопожарной и газовой безопасности. Итоги рейда удовлетворили ревизоров: потребители знают правила безопасного обращения с газом, нарушений не выявлено. УК «Стандарт» следит за обеспечением безопасности своих жителей, проверки газового оборудования и вентиляционных каналов проводятся регулярно.

Совместные профилактические рейды по газифицированным многоквартирным домам Екатеринбурга продолжаются. Только в Ленинском районе в течение февраля запланировано 5 таких инспекций, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе газовой компании.

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