Газовики провели внеплановые рейды в Екатеринбурге

В уральской столицы приняты дополнительные профилактические меры в связи с участившимися взрывами газа в России.

В 2016 году специалисты АО «Екатеринбурггаз» и ГУ МЧС по Свердловской области провели 16 внеплановых рейдов во всех районов Екатеринбурга. Правила безопасного обращения с газом напоминали также через СМИ. Во многом благодаря предпринятым мерам газовые трагедии в прошлом году обошли уральскую столицу стороной.

26 января 2017 года сотрудники АО «Екатеринбурггаз» и отделения надзорной деятельности по Ленинскому району ГУ МЧС по Свердловской области посетили многоквартирный дом по адресу Решетникова, 3.

Инспектор МЧС Андрей Жарков напомнил жителям телефоны экстренных служб, вручил памятки противопожарной и газовой безопасности. Итоги рейда удовлетворили ревизоров: потребители знают правила безопасного обращения с газом, нарушений не выявлено. УК «Стандарт» следит за обеспечением безопасности своих жителей, проверки газового оборудования и вентиляционных каналов проводятся регулярно.