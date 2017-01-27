Неизвестные покрасили омские сугробы в цвета французского флага
Группа неизвестных покрасила сугробы в центре Омска в ночь с 26 на 27 января.
Группа неизвестных покрасила сугробы в центре Омска в ночь с 26 на 27 января.
Творение можно увидеть на проспекте Карла Маркса у остановки общественного транспорта «Магазин «Голубой огонек» и по улице Гагарина, в районе остановки «Дом туриста».
По своей расцветке сугробы напоминают флаг Франции.
По всей видимости, авторы инсталляции хотели привлечь внимание к проблеме вывоза снега с городских улиц.
Очевидцы пишут, что покраской сугробов занимались подростки. Кто именно, пока неизвестно. Скорее всего, авторы объявятся в ближайшее время.