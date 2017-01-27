Неизвестные покрасили омские сугробы в цвета французского флага

Творение можно увидеть на проспекте Карла Маркса у остановки общественного транспорта «Магазин «Голубой огонек» и по улице Гагарина, в районе остановки «Дом туриста».

По своей расцветке сугробы напоминают флаг Франции.

По всей видимости, авторы инсталляции хотели привлечь внимание к проблеме вывоза снега с городских улиц.