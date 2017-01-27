На выходных в Воронеже потеплеет до -5 градусов

Небольшое потепление придет в Воронеж на выходных: дневная температура, равная -15 градусам мороза сменится -5. И если в пятницу и в субботу синоптики обещают облачность и небольшой снег, то с воскресенья в городе будет солнечно.

В конце недели регион будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта, поэтому мороз немного, но все-таки смягчится: от -19 градусов к -10. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 27 января, днем -9, пасмурно и небольшой снег. Ветер западный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день был в 2002 году, когда воздух прогрелся до +3,4 градусов, в самым холодным ­- в 1942-м: тогда синоптики зафиксировали -32,4 градуса.