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08:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На выходных в Воронеже потеплеет до -5 градусов

Прогноз на 27—29 января: преимущественно пасмурно, небольшой снег.

Источник: РИА "Новости"

Небольшое потепление придет в Воронеж на выходных: дневная температура, равная -15 градусам мороза сменится -5. И если в пятницу и в субботу синоптики обещают облачность и небольшой снег, то с воскресенья в городе будет солнечно.

В конце недели регион будет находиться в зоне теплого атмосферного фронта, поэтому мороз немного, но все-таки смягчится: от -19 градусов к -10. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 27 января, днем -9, пасмурно и небольшой снег. Ветер западный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день был в 2002 году, когда воздух прогрелся до +3,4 градусов, в самым холодным ­- в 1942-м: тогда синоптики зафиксировали -32,4 градуса.

В субботу, 28 января, ночью -14, днем -5 градусов. Пасмурно, небольшой снег, ветер северный, 5−10 м/сек. В воскресенье, 29 января, снова похолодает — ночью термометры покажут -15 градусов, днем -10. При этом солнце выглянет из-за облаков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/сек.

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