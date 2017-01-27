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18:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пластиковой посудой могут запретить пользоваться в «Заповедном Прибайкалье»

Минприроды РФ рассматривает возможность введение ограничения до конца 2017 года.

Руководство Байкальского государственного природного биосферного заповедника, «Заповедного Прибайкалья», а также Сочинский национальный парк поддержали инициативу запрета использования пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов на особо охраняемых территориях. Именно здесь ограничение может быть введено в первую очередь. В настоящее время Минприроды РФ рассматривает возможность ввести запрет до конца 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

По словам министра экологии и природных ресурсов РФ Сергея Донского, полный запрет пластиковой упаковки вводить нельзя для того, чтобы не тормозить развитие предпринимательской деятельности. При этом ответственные производители постепенно переходят на биоразлагаемые материалы. Предприниматели должны понимать, что запрет пластиковой тары — это вопрос времени, к которому лучше подготовиться заранее.

«В настоящее время мы планируем запретить использование пластиковой посуды, ввести дополнительные штрафы за использование пластиковой одноразовой посуды в заповедниках и национальных парках», — сообщили «РГ» в министерстве.

Кроме того, Сергей Донской подчеркнул, что, по данным экспертов, около 20-ти % видов пластиковых упаковок можно заменить на многоразовые, в частности бутылки для воды, мусорные и продуктовые пакеты могут быть использованы повторно. Необходимо увеличить объем разлагающейся упаковки в сфере питания и поддерживать дальнейшую разработку альтернативных инновационных материалов.

«Выброшенные бутылки, пакеты и посуда десятилетиями загрязняют природу, нанося огромный ущерб почвам и водоемам. Кроме того, свезенный на свалки пластиковый мусор в любой момент может загореться и загрязнит еще и воздух», — сказал замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Отказ от пластиковой упаковки — это мировой тренд. Более чем в трех десятках стран уже введен запрет на пластиковые пакеты либо увеличены налоги на эту продукцию. Среди них Сингапур, Италия, Франция, Дания, Китай, Ирландия и множество других.

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