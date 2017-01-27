Эпидемия гриппа в Иркутскую область пришла раньше, чем ожидали

Обычно пик заболеваемости приходится на конец января — начало февраля, в этот раз он наступил уже к концу декабря 2016 года. Юрий Лысанов отметил, что среди заболевших стало больше взрослых и пожилых людей, в то время как обычно 2/3 от общего числа больных гриппом составляли дети. Сейчас из всех жителей области, находящихся в тяжёлом состоянии, 44% — взрослые.

Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, самый распространенный штамм гриппа — H3N2 или гонконгский грипп. Его прогнозировали еще с весны, поэтому он был включен в вакцинацию, проводимую в октябре-ноябре 2016 года, тогда были привиты 39,6% населения региона. Алексей Пережогин отметил, что вакцинация была эффективной и среди всех заболевших 98% оказались не привиты от гриппа.

Группу риска составляют организованные коллективы, особенно в школах и детсадах, подчеркивает начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Марина Макарочкина. В связи с этим родителям нельзя допускать контактов заболевших детей с остальными и врача лучше вызывать на дом. Не стоит заниматься самолечением, при признаках болезни необходимо дождаться указаний лечащего врача.