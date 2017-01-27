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09:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге экс-директор гимназии не смогла оспорить беспричинное увольнение

Суд встал на сторону чиновников.

Источник: УралИнформБюро

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска Татьяне Дубиной, бывшему директору гимназии № 177, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции. Женщина требовала восстановить ее в должности в связи с «немотивированным увольнением».

Городские чиновники уволили Т. Дубину в ноябре 2016 года. Основанием стал п. 2 ст. 278 ТК РФ — «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора». Чтобы сгладить последствия немотивированного увольнения, женщине выплатили компенсацию в размере трех среднемесячных заработков. Однако Дубина попыталась оспорить свою отставку.

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