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08:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

С горнолыжного курорта в Трехгорном взыскали 200 тысяч за детскую травму

ТРЕХГОРНЫЙ, 27 января, РИА ФедералПресс. С горнолыжного курорта МУП «Гостиничный комплекс «Каменный цветок» судебные приставы Трехгорного взыскали 200 тыс. рублей за травму ноги у восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Ребенок получил серьезнейшую травму во время катания на трассах горнолыжного курорта «Завьялиха» в декабре 2015 года. После этого девочке пришлось пройти через несколько сложных операций. Суд установил, что руководство организации не обеспечило безопасные условия отдыха туристам.

Горнолыжники по склонам катались в беспорядочных направлениях, так как полосы не были разделены должным образом. В результате чего девочка столкнулась с юношей. Родители ребенка подали в суд, чтобы взыскать компенсацию за моральный вред.

К приставам исполнительный документ о взыскании 200 тыс. рублей поступил в декабре 2016 года. Счета организации были арестованы, что было довольно серьезной мерой в разгар сезона, тем более накануне длительных новогодних каникул. Однако компенсация была выплачена лишь месяц спустя.

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