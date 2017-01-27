Красноярские ученые научились оперативно проверять токсичность овощей с помощью светлячков

Красноярские ученые вместе с коллегами из Индии создали тест-систему, благодаря которой можно определить, содержатся ли в овощах и фруктах вредные вещества. Нет, устройство не сделает мгновенный анализ, сопоставив все известные и неизвестные науке химические элементы. Оно лишь покажет на экране компьютера, что этот помидор или огурец напичкали чем-то вредным и есть его не стоит. Узнать результаты экспресс-теста можно всего за несколько минут.

Разрабатывали тест-систему несколько ученых из Сибирского федерального университета, в том числе их индийские коллеги, а также сотрудники центра стандартизации и метрологии. Всего за три месяца исследователям удалось создать метод, который позволяет быстро сделать анализ «чего угодно». Да, с помощью новейшей биолюминесцентной системы можно проверить не только продукты питания, но и, например, почву.

«Человеку, который любит дыню, все равно, какое вещество там содержится. Важно понять, можно это есть или нет. Ведь пока идут длительные проверки, продукт может пропасть, поэтому еще одно важное качество — скорость. Чтобы быстро узнать результаты, требуется всего несколько минут. Прибор очень простой», — рассказывает куратор проекта Валентина Кратасюк.

Иметь такое устройство у себя на кухне, наверное, захочет каждый. Именно этого и хотят добиться красноярские ученые. Теперь их задача соединить несколько колбочек в единое устройство и продавать его потребителям. После изменений блок будет представлять из себя обычную флэшку с иголкой.

Примечательно, что использовать этот прибор может любой человек, даже далекий от науки. Ему не нужно считывать сложные формулы, распутывать химические цепочки и знать наизусть название всех химикатов. Достаточно просто запомнить последовательность действий и повторять их при каждой проверке.

Несмотря на сложное название аппарата (биолюминесцентная тест-система), проверить качество продукта может даже школьник. Берется модель живого организма (фермент светящихся бактерий) и бактерий «Энтизимолюм» и проверяется на люминометре, который внешне напоминает коллекционную зажигалку. Этот аппарат и проверяет интенсивность свечения. Если оно осталось на прежнем уровне, то продукт не содержит вредных веществ, а если становится ярче или темнее, значит этот продукт употреблять в пищу не рекомендуется. Вот и весь принцип. Чтобы не тренировать зрение и каждый раз не рассматривать свет, достаточно подключить прибор к компьютеру. На экране появится полосочка, похожая на схему ЭКГ. Прочитав ее колебания, можно узнать «правду» о том или ином продукте.

Ученые утверждают, что в овощах и фруктах сегодня можно найти массу вредных и даже опасных веществ. Наибольший вред организму причиняют гормоны для роста, антибиотики и пестициды.

«Они не просто влияют на сам организм, но еще и впитываются в кровь и проявляются через несколько поколений. Частое употребление таких продуктов питания может вызывать раковые заболевания», — рассказывает директор красноярского ЦСМ Василий Моргун.

Самое сложное — это изучить, как именно химикаты влияют на самочувствие человека. На эту работу уходит несколько лет, утверждают исследователи. Сначала нужно провести опыты на мышах, затем на приматах и только потом сказать, какие болезни могут вызвать запрещенные добавки и пестициды. Поэтому новый прибор решили не забивать ненужной информацией о токсичных вещества, а просто запрограммировать его на результат — «Полезно» или «Вредно».

«Кошка не знает, что содержится в сосисках, но она их не ест. Потому что биосенсоры у нее настроены отрицательно к этому продукту. Подобное происходит и у нас со светящимися ферментами», — рассказывает Моргун.

Пока говорить о полной готовности биолюминисцентной тест-системы рано. Впереди у разработчиков еще целый год работы. Теперь им предстоит найти идеально чистый овощ или фрукт, с которым можно будет сравнивать другие образцы.

«Сейчас мы разрабатываем метод калибровки продуктов питания. Чтобы показать химикаты, нам нужен чистый эталон, на который мы будем равняться. Возможно, такой объект можно вырастить на приусадебных участках и дачах. Но даже в эту область проникает химия», — рассказывает Валентина Кратасюк.

Над модернизацией прибора вместе с учеными СФУ работают ученые из Индии. Биотехнолог Раджив Раджан приехал в Красноярск, чтобы работать над серьезным и важным проектом.

«Во всем мире проблемам гигиены и санитарии уделяют большое внимание. С развитием технологий, этот вопрос становится еще более актуальным. Нам нужно знать, что мы едим, поэтому мы и создали такой прибор».

Коллега Раджива Шубхра Панде занимается проблемами питания, здоровьем населения Красноярского края и разрабатывает понятие «здорового» человека. Используя восточные методики, она помогает людям справиться с лишним весом и укрепить свое здоровье, исключив из рациона несколько продуктов.

«Самые полезные для человека продукты можно вырастить и на даче. Во всем мире действует такой принцип, в том числе в Индии. Но это не значит, что нельзя употреблять в пищу овощи и фрукты иностранного производства. Чтобы избавить их от нитратов и пестицидов, нужно продолжительное время вымачивать их в воде. В жидкости химикаты растворяются», — рассказывает Шубхра.

Ученые отмечают, что пока красноярцы не слишком много внимания уделяют правильному питанию. Как отмечают иностранные гости, в Индии процент гораздо выше. Поэтому в городах Сибири так много людей, страдающих ожирением.

«В первую очередь, я советую людям кушать по расписанию, заниматься спортом, есть свежие овощи и фрукты, а также побольше улыбаться», — добавила Шубхра.

Красноярские ученые надеются, что красноярцы со временем перейдут на правильное питание. Новые прибор подтолкнет их к тому, что нужно тщательнее заботиться о своем здоровье. Сотрудники центра стандартизации уже стоят грандиозные планы на новый аппарат.

«Сейчас проводить комплексный анализ производителей очень сложно и дорого. Но с появлением экспресс-тестов мы чаще будем проводить рейтинговые оценки и перейдем к состоянию мониторинга. Я думаю, что красноярцам не нужно будет носить с собой эти приборы, им достаточно будет зайти на наш сайт и посмотреть, что там изменилось в рейтинге безопасности фруктов и овощей. Так же как мы смотрим курс доллара и погоду. Тогда и производителя будут привозить более качественные продукты», — подытожил Моргун.

Фото: Sibnovosti.ru.