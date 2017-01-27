Союз музеев России против передачи «Херсонеса Таврического» церкви

Преувеличение ее роли может отрицательно повлиять на репутацию Церкви в непростой крымской ситуации. Заметим также, что в Херсонесе достигнут и работает определенный компромисс, учитывающий интересы музейной и ритуальной функций этого места.

Важно также напомнить, что всякие изменения в существующем заповеднике немедленно приведут его в список памятников, находящихся под угрозой, а далее — к исключению его из списка памятников мирового значения (Список ЮНЕСКО), — говорится в заявлении на сайте организации. Специалисты подчёркивают: «Херсонес Таврический» — не только важное для истории Отечества сакральное место, но и известный во всем мире памятник археологии. К нему приковано внимание миллионов людей с различным вероисповеданием. Передача Епархии значительной части памятника нарушит приоритет прав человека по отношению к правам религиозной организации, — констатируют музейщики. Союз музеев России уверен, что передача «Херсонеса Таврического» церкви вызовет негативную реакцию и СМИ, и севастопольцев, и мирового музейного сообщества. Проблема получит резко негативное звучание на международной арене, став серьезным уроном для международного имиджа России и отразится на международных отношениях Российской Федерации в целом.

Между тем, в Крымской Епархии заявили, что передача объектов Херсонеса церкви восстановила бы историческую справедливость.