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09:26 (мск), источник: Крым Press

Союз музеев России против передачи «Херсонеса Таврического» церкви

Говорят, в основе сакральности Херсонеса — века его истории и памятники. Церковную составляющую Союз музеев России считает лишь частью историко-культурного образа.

Преувеличение ее роли может отрицательно повлиять на репутацию Церкви в непростой крымской ситуации. Заметим также, что в Херсонесе достигнут и работает определенный компромисс, учитывающий интересы музейной и ритуальной функций этого места.

Важно также напомнить, что всякие изменения в существующем заповеднике немедленно приведут его в список памятников, находящихся под угрозой, а далее — к исключению его из списка памятников мирового значения (Список ЮНЕСКО), — говорится в заявлении на сайте организации. Специалисты подчёркивают: «Херсонес Таврический» — не только важное для истории Отечества сакральное место, но и известный во всем мире памятник археологии. К нему приковано внимание миллионов людей с различным вероисповеданием. Передача Епархии значительной части памятника нарушит приоритет прав человека по отношению к правам религиозной организации, — констатируют музейщики. Союз музеев России уверен, что передача «Херсонеса Таврического» церкви вызовет негативную реакцию и СМИ, и севастопольцев, и мирового музейного сообщества. Проблема получит резко негативное звучание на международной арене, став серьезным уроном для международного имиджа России и отразится на международных отношениях Российской Федерации в целом.

Между тем, в Крымской Епархии заявили, что передача объектов Херсонеса церкви восстановила бы историческую справедливость.

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