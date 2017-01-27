Трассу «Дудинка — Норильск» закрыли из-за метели

Федеральная трасса «Дудинка — Норильск» временно закрыта из-за непогоды. Сейчас на севере Красноярского края бушует метель. Решение об ограничении проезда принято 27 января в 4:00, сообщает МЧС.

По прогнозам метеорологов, на выходных Таймыр накроет пурга. Скорость ветра вырастет до 30 м/с. Такая погода продержится вплоть до начала следующей недели.

В полиции сообщили, что руководством ГИБДД по Красноярскому краю приняты дополнительные меры по контролю за дорожным движением. Со стороны Кайеркана в сторону Норильска выставлены наряды ДПС. Кроме того, в условиях экстремальной непогоды работает штаб «Шторм», задача которого — сопровождение автобусов с пассажирами.

Агентство «РИА Новости» сообщает, что со среды в части регионов Сибири ухудшилась погода. Так, автомобильные заторы появились на трассах Алтайского края, где в среду в снежном плену оказались порядка 200 человек.