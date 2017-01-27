Владивосток. Ледниковый период: больше месяца мэрия не может убрать груды снега с улиц

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

Больше месяца прошло со снегопада, а улицы Владивостока до сих пор толком не очистили от груд снега. Однако больше всего горожанам доставляют неудобство даже не они, а покрытые коркой льда тротуары, которые ничем не посыпаны. Фотокорреспондент ИА PrimaMedia прогулялся по улицам и запечатлел последствия прошлогоднего снегопада.