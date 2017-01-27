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10:57 (мск), источник: ТАСС

Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса Кэрролла

Насколько хорошо вы помните «Алису в Стране чудес» и «Алису в Зазеркалье»? Пройдите тест ТАСС, чтобы узнать.

Сегодня исполняется ровно 185 лет со дня рождения английского писателя, математика и философа Чарльза Латуиджа Доджсона, более известного всему миру под псевдонимом Льюис Кэрролл (1832−1898). В честь дня рождения Кэрролла ТАСС предлагает своим читателям проверить, насколько хорошо они помнят цитаты, афоризмы и стихотворения из главных произведений писателя — «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье».

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