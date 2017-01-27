Все мы здесь не в своем уме: тест в честь 185-летия Льюиса Кэрролла

Сегодня исполняется ровно 185 лет со дня рождения английского писателя, математика и философа Чарльза Латуиджа Доджсона, более известного всему миру под псевдонимом Льюис Кэрролл (1832−1898). В честь дня рождения Кэрролла ТАСС предлагает своим читателям проверить, насколько хорошо они помнят цитаты, афоризмы и стихотворения из главных произведений писателя — «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье».