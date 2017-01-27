В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, вес новорожденного составляет 5300 граммов, а рост — 59 см см. Мальчик появился на свет в 13 часов 15 минут в результате плановой операции «кесарево сечение» и вскоре после рождения был передан на руки папе, который ожидал встречи с крошкой-сыном в соседнем родильном зале. Молодая мама и ее малыш чувствуют себя хорошо и на следующей неделе смогут отправиться домой, к своим родным и близким.

Отметим, что маленький богатырь — второй ребенок в семье. 31-летняя жительница Владивостока Оксана Ендовицкая и ее супруг уже воспитывают старшего сына. К слову, брат малыша также родился с серьезным весом — 3950 граммов.