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10:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Систему моделирования паводка изобрели новосибирские ученые

Сотрудники СГУГиТи изобрели геоинформационную систему моделирования паводка, сообщает «Интерфакс Сибирь».

Сотрудники СГУГиТи изобрели геоинформационную систему моделирования паводка, разработчики назвали систему «ГИСЧС. РФ» (Геоинформационная система чрезвычайных ситуаций).

Основная задача системы — комплексная информационная поддержка подразделений МЧС и органов местного самоуправления при подготовке к ожидаемому весеннему паводку. Система позволит в режиме реального времени получать оперативные данные о паводковой обстановке как в Новосибирской области, так и в других регионах.

Система будет моделировать зону затопленной территории при заданном уровне воды. Уже сейчас можно перейти на сайт сервиса — на сайте вскоре будет отражаться Паводковая обстановка в реальном времени. .

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