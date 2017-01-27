Систему моделирования паводка изобрели новосибирские ученые

Сотрудники СГУГиТи изобрели геоинформационную систему моделирования паводка, разработчики назвали систему «ГИСЧС. РФ» (Геоинформационная система чрезвычайных ситуаций).

Основная задача системы — комплексная информационная поддержка подразделений МЧС и органов местного самоуправления при подготовке к ожидаемому весеннему паводку. Система позволит в режиме реального времени получать оперативные данные о паводковой обстановке как в Новосибирской области, так и в других регионах.

Система будет моделировать зону затопленной территории при заданном уровне воды. Уже сейчас можно перейти на сайт сервиса — на сайте вскоре будет отражаться Паводковая обстановка в реальном времени. .