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10:44 (мск), источник: PROUFU.ru

Великий и ужасный, ну или просто мэр: Иреку Ялалову — 56

Его знает каждый житель столицы Башкирии. Наверное, в истории Уфы еще не было такого мэра, которого бы не вспоминали каждый день. Он настоящая рок-звезда, постоянно на виду и привлекает внимание.

Источник: Proufu.ru

Конечно, далеко не всегда с положительной стороны, но что поделаешь — работа такая.

27 января 1961 в Уфе родился Ирек Ялалов. К 51 году он вступил в должность сити-менеджера родного города. С этого момента все знают, что Ирек Ялалов = мэр. В курсе даже иностранцы:

У Ялалова порой случаются препятствия на пути, но он никогда не придает им значения и просто идет дальше:

А этих препятствий, действительно, хватает. По весне вдруг пропадает асфальт на дорогах, летом Уфа местами периодически превращается в копию Венеции, осенью нужно думать над теплоснабжением, а зимой из года в год начинает идти снег. Последнее, к слову, сейчас самое актуальное. Поэтому уже с первых снегопадов Ирек Ялалов, безусловно, самый цитируемый человек в СМИ и главный герой Интернета.

Уфимский сити-менеджер еще и очень разговорчивый человек. Каждый вторник стандартная оперативка в мэрии всегда превращается в небольшое шоу, и поэтому туда очень любят ходить журналисты. Еженедельно пополняется список цитат мэра, скоро их вполне наберется на полноценную книгу. И она, определенно, будет хитом.

Вот вам парочка отборных:

«Даже опережающие темпы надо опережать» — вот такая в мэрии мотивация для всех сотрудников от шефа;.

«Ничего хорошего в мэрии не ждут, кроме, разве что, роста пожаров, инцидентов по линии здравоохранения и правоохранительных органов» — такое вот несколько не стандартное отношение у мэра к праздникам;.

«Глядя на вас, я чувствую себя на собрании гаражного кооператива. Впредь прошу приходить на оперативки в пиджаках и галстуках, как полагается первым лицам города-миллионника» — Ирек Ялалов очень строг.

К слову, для того, чтобы люди лучше работали, у мэра есть один секрет. Все, кто приходит в мэрию, замечают, что там прохладнее по сравнению с другими помещениями. А все потому что Иреку Ялалову лучше работается в холоде — это повышает работоспособность. В общем, с таким начальником совсем не пофилонишь.

Нас, средства массовой информации, мэр тоже частенько ругает, мы его ругаем в ответ, порой даже открыто ссоримся. Но все эти споры, как в одной большой семье — все стороны понимают, что мы работаем во благо города и его жителей.

С днем рождения, Ирек Ишмухаметович!

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Великий и ужасный, ну или просто мэр: Иреку Ялалову – 56
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