Прокуратура принуждает администрацию Волгограда отремонтировать здание рушащегося детского садика

Представители администрации садика неоднократно обращались с информацией о состоянии здания в Департамент по образованию администрации Волгограда.

Несмотря на появление опасных трещин на стенах здания, денежные средства на проведение ремонтных работ не выделялись, — сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Не принималось и других действенных мер, направленных на восстановление прочности конструкции здания образовательного учреждения. При этом ежегодно детский сад посещает порядка 130 воспитанников, персонал учреждения составляет 39 человек.

Прокуратура Тракторозаводского района, учитывая заключение об аварийном состоянии здания детского сада, внесла представление в адрес главы администрации Волгограда с требованием выделения денежных средств для проведения ремонтных работ.

Стало известно, что в феврале 2017 года планируется выделение 200 тысяч рублей на изготовление проектно-сметной документации ремонта здания. Ремонтные работы планируется провести до 1 сентября 2017 года.

Прокуратура района держит это дело на особом контроле. Если деньги не будут выделены, прокуратурой района незамедлительно будут приняты исковые меры по понуждению администрации Волгограда к ремонту детского сада.