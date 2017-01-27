Билеты на поезд Кишинев — Одесса подешевеют

Скидка действительна до 2 апреля и направлена на повышение конкурентоспособности железной дороги на рынке транспортных пассажирских услуг.

В сообщении предприятия говорится, что, благодаря сотрудничеству администрации ЖДМ с представителями Таможенной службы и при поддержке EUBAM, таможенный контроль пассажиров рейса Кишинев — Одесса проводится в здании Кишиневского вокзала, перед посадкой пассажиров в поезд. Благодаря этому решению время путешествия сократилось примерно на 40 минут в стороны Одессы, и примерно на 50 минут при возвращении.

Поезд Кишинев — Одесса выезжает в пятницу, субботу и воскресенье из станции в Кишиневе в 8.11 и прибывает в место назначения в 12.25. Обратно поезд выезжает из Одессы в 16.00 и прибывает в Кишинев в 20.15.

Сегодня билет на этот рейс стоит 197 леев.