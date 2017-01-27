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11:47 (мск), источник: Noi.md

Билеты на поезд Кишинев — Одесса подешевеют

Билет на поезд Кишинев — Одесса станет дешевле, и будет стоить 182 лея начиная с 27 января, передает IPN со ссылкой на сообщение ГП «Железная дорога Молдовы».

Источник: Noi.md

Скидка действительна до 2 апреля и направлена на повышение конкурентоспособности железной дороги на рынке транспортных пассажирских услуг.

В сообщении предприятия говорится, что, благодаря сотрудничеству администрации ЖДМ с представителями Таможенной службы и при поддержке EUBAM, таможенный контроль пассажиров рейса Кишинев — Одесса проводится в здании Кишиневского вокзала, перед посадкой пассажиров в поезд. Благодаря этому решению время путешествия сократилось примерно на 40 минут в стороны Одессы, и примерно на 50 минут при возвращении.

Поезд Кишинев — Одесса выезжает в пятницу, субботу и воскресенье из станции в Кишиневе в 8.11 и прибывает в место назначения в 12.25. Обратно поезд выезжает из Одессы в 16.00 и прибывает в Кишинев в 20.15.

Сегодня билет на этот рейс стоит 197 леев.

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