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10:38 (мск), источник: Вести Приморье

На предстоящей неделе погода в Приморье будет переменчивой

В ночь на понедельник, 30 января, циклон, ухудшавший погоду в Приморье в воскресенье, уйдёт к северным островам Японии. Ночью на юге края местами сохранится небольшой снег, на побережье будет усиливаться северо-западный ветер. Температурный фон −16…−21 °C, на севере до -33 °C, на побережье −10…−15 °C.

Источник: primpogoda.ru

В ночь на понедельник, 30 января, циклон, ухудшавший погоду в Приморье в воскресенье, уйдёт к северным островам Японии. Ночью на юге края местами сохранится небольшой снег, на побережье будет усиливаться северо-западный ветер. Температурный фон −16…−21 °C, на севере до -33 °C, на побережье −10…−15 °C. Днём давление будет расти. Осадки прекратятся, но будет морозно, −11…−15 °C, на побережье −2…−10 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на вторник, 31 января, погода существенно не изменится, температурный фон останется на уровне предыдущей ночи. Днём с западными потоками на край будет распространяться более тёплый воздух, максимальная температура повысится: 0…-12 °C.

В середине недели погодные условия вновь поменяются. Над Приморским краем ожидается смещение фронтальных разделов. Местами пройдёт небольшой снег. Потеплеет.

В начале недели во Владивостоке сохранится холодная, ветреная погода, будет без осадков. Температура ночью около −14…−16 °C, днём будет повышаться до −8…−10 °C.

В середине недели потеплеет. Ночью −9…−11 °C, днём температура воздуха −4…−6 °C. Существенных осадков не ожидается.

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