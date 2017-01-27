С 1 февраля меняется расписание пригородных поездов Казань-Аэропорт
(Город Казань KZN.RU, 27 января). С 1 февраля изменится расписание трех пригородных поездов, соединяющих Казань с аэропортом.
(Город Казань KZN.RU, 27 января). С 1 февраля изменится расписание трех пригородных поездов, соединяющих Казань с аэропортом.
Поезд № 6702 сообщением
Поезд № 6703 сообщением
Поезд № 6704 сообщением
Напоминаем время отправления пригородных поездов из Казани: 00.01, 08.00, 09.40, 12.25, 14.45, 18.05, 19.47,21.40. Время отправления из аэропорта — 06.35, 08.50, 11.30, 13.20, 17.15, 18.53, 20.40, 22.35.
Приобрести билет, узнать актуальное расписание и стоимость проезда можно с помощью мобильного приложения «Пригород», сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.