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12:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 1 февраля меняется расписание пригородных поездов Казань-Аэропорт

(Город Казань KZN.RU, 27 января). С 1 февраля изменится расписание трех пригородных поездов, соединяющих Казань с аэропортом.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Поезд № 6702 сообщением Казань-Аэропорт отправляется со станции Казань-1 в 08.00. Далее следует по расписанию: Вахитово (08.04−08.05), о.п. Березовая Роща (08.10−08.11), Комбинат (08.15−08.16), Юбилейная (08.19−08.20), Столбищи (08.21−08.22), Аэропорт Казань (прибытие в 08.28).

Поезд № 6703 сообщением Аэропорт-Казань отправляется со станции «Аэропорт» в 08.50. Далее следует по расписанию: Столбищи (08.55−08.56), Юбилейная (08.58−08.59), Комбинат (09.02−09.03), о.п. Березовая Роща (09.05−09.06), Вахитово (09.14−09.15), Казань (прибытие в 09.19).

Поезд № 6704 сообщением Казань-Аэропорт отправляется со станции Казань-1 в 09.40. Далее следует по расписанию: Вахитово (09.44−09.45), о.п. Березовая Роща (09.50−09.51), Комбинат (09.55−09.56), Юбилейная (09.59−10.00), Столбищи (10.02−10.03), Аэропорт Казань (прибытие в 10.08).

Напоминаем время отправления пригородных поездов из Казани: 00.01, 08.00, 09.40, 12.25, 14.45, 18.05, 19.47,21.40. Время отправления из аэропорта — 06.35, 08.50, 11.30, 13.20, 17.15, 18.53, 20.40, 22.35.

Приобрести билет, узнать актуальное расписание и стоимость проезда можно с помощью мобильного приложения «Пригород», сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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