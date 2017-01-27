В Камышине открывается Школа социального проектирования

В Камышине 30 января 2017 года начнет свою работу Школа социального проектирования по подготовке молодежных и студенческих проектов. Организаторами обучения выступает МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых» при поддержке комитета по делам молодежи администрации городского округа города Камышина.

Занятия в Школе социального проектирования будут проводиться один раз в неделю. Курс обучения состоит из нескольких циклов. На тренингах и семинарах все желающие смогут узнать, как готовить социальные проекты регионального и федерального уровня, а также принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

Для обучения приглашаются молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. Начало занятий — 30 января 2017 года в 16.00. Школа будет работать по адресу: ул. Ленина, 17, 2 этаж, ДК «Текстильщик», зал МБУ «ГКЦСОМ «Планета молодых».

Телефон для справок: 2−02−90.