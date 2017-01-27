В Самаре изменилась плата за детский сад

В Самаре изменилась плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, сообщает администрация областного центра.

Опубликовано постановление администрации Самары, согласно которому в 2017 году плата за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях составит 150 рублей в день.

В эту сумму входят:

затраты на питание — 134 рубля в день, оплата которых производится исходя из фактического количества дней посещения ребенком образовательного учреждения;.

иные затраты — 16 рублей в день, оплата которых производится исходя из количества рабочих дней согласно производственному календарю независимо от количества дней пребывания ребенка в образовательном учреждении.

Для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход в которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу населения на первое число текущего квартала установлена 50 процентная скидка от установленной платы при предоставлении в образовательное учреждение в срок до десятого числа месяца, следующего за текущим кварталом, справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданной уполномоченным органом по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных представителей).

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией плата не взимается.

Также освобождаются от платы следующие категории граждан:

инвалиды 1 и 2 группы (оба родителя);.

занимающих должности (профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах образовательных учреждений.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.