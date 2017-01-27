Зимнюю мототехнику проверят в Хабаровском крае

Соблюдение правил эксплуатации зимней мототехники проверят инспекторы гостехнадзора. Им помогут сотрудники ГИБДД. Профилактические мероприятия начнутся 1 февраля и продлятся два месяца.

«Наша задача — проверить, чтобы эксплуатируемая техника была исправна, гражданин имел право на управление ей, был трезв и соблюдал правила дорожного движения», — рассказал и.о. заместителя начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Евгений Битюков.

Нарушителей оштрафуют или лишат права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев. За незарегистрированную технику частные лица выплатят штраф в размере до двух тысяч рублей, должностные — до трех, юридические — до десяти тысяч рублей.