Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рейтинг городов с дешевым арендным жильем
Топ самых полезных видов мяса
Россиянка умерла от опасной инфекции после поездки на курорт
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Финнам удалось остановить задушевные речи Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
22«Облик перемен»
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
11:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Зимнюю мототехнику проверят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проведут операцию «Снегоход», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соблюдение правил эксплуатации зимней мототехники проверят инспекторы гостехнадзора. Им помогут сотрудники ГИБДД. Профилактические мероприятия начнутся 1 февраля и продлятся два месяца.

«Наша задача — проверить, чтобы эксплуатируемая техника была исправна, гражданин имел право на управление ей, был трезв и соблюдал правила дорожного движения», — рассказал и.о. заместителя начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Евгений Битюков.

Нарушителей оштрафуют или лишат права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев. За незарегистрированную технику частные лица выплатят штраф в размере до двух тысяч рублей, должностные — до трех, юридические — до десяти тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комсомольчанин стащил у любовницы золотые кольца
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь