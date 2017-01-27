Хабаровск готовится встретить Open Innovations Startup Tour 2017

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Вторым городом в инновационном марафоне Open Innovations Startup Tour станет Хабаровск. Фонд «Сколково» вместе с другими институтами развития отберет лучшие стартапы Дальнего Востока. Фонд в пятый раз проводит самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску инновационных проектов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Фонда «Сколково».

На региональном этапе Open Innovations Startup Tour 2017 в Хабаровске за победу и возможность пройти в финал Startup Village поборются команды из Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Приморского края и Амурской области. Оценивать около 100 проектов участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы и эксперты.

Ведущие специалисты области специально приедут в Хабаровск, чтобы поделиться своим опытом, дать практические советы и помочь участникам развить сильные стороны своих проектов.

«Я убежден, что сила России во многом зависит от регионов, так как именно там сосредоточен наш интеллектуальный и промышленный потенциал. Не случайно в этом году в список городов тура был включен Хабаровск: в этом регионе активно развиваются разные отрасли промышленности. На мой взгляд, высокий уровень развития региональных технопарков и предприятий обуславливает должный уровень развития нашей страны в целом. И я, в первую очередь, как человек с активной жизненной и гражданской позицией, который неравнодушен к инновациям, считаю своим долгом помогать региональным командам развивать и реализовывать их потенциал, именно поэтому я еду в Open Innovations Startup Tour 2017», — сообщил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.