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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровск готовится встретить Open Innovations Startup Tour 2017

Фонд «Сколково» вместе с другими институтами развития отберет лучшие стартапы.

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Вторым городом в инновационном марафоне Open Innovations Startup Tour станет Хабаровск. Фонд «Сколково» вместе с другими институтами развития отберет лучшие стартапы Дальнего Востока. Фонд в пятый раз проводит самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску инновационных проектов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Фонда «Сколково».

На региональном этапе Open Innovations Startup Tour 2017 в Хабаровске за победу и возможность пройти в финал Startup Village поборются команды из Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Приморского края и Амурской области. Оценивать около 100 проектов участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы и эксперты.

Ведущие специалисты области специально приедут в Хабаровск, чтобы поделиться своим опытом, дать практические советы и помочь участникам развить сильные стороны своих проектов.

«Я убежден, что сила России во многом зависит от регионов, так как именно там сосредоточен наш интеллектуальный и промышленный потенциал. Не случайно в этом году в список городов тура был включен Хабаровск: в этом регионе активно развиваются разные отрасли промышленности. На мой взгляд, высокий уровень развития региональных технопарков и предприятий обуславливает должный уровень развития нашей страны в целом. И я, в первую очередь, как человек с активной жизненной и гражданской позицией, который неравнодушен к инновациям, считаю своим долгом помогать региональным командам развивать и реализовывать их потенциал, именно поэтому я еду в Open Innovations Startup Tour 2017», — сообщил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Помимо конкурсной части, Open Innovations Startup Tour представляет большую образовательную программу, в рамках которой все желающие абсолютно бесплатно могут посетить лекции, мастер-классы и менторские сессии от гуру бизнеса и директоров компаний в области развития инноваций.

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