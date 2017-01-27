Окрашенным омским сугробам оперативно придали естественный цвет — видео

Рабочих засняли на видеокамеру и выложили в Сеть.

Омские дорожники оперативно бросили свои силы на разноцветные кучи и попросту счистили краску, придав им естественный цвет.

Напомним, утром 27 января омичи могли наблюдать в разных частях города сугробы, окрашенные в синий и красный цвета. Авторы инсталляции неизвестны, как неизвестны и их мотивы. Вполне вероятно, что акцией хотели привлечь внимание к проблеме вывоза снега с городских дорог.