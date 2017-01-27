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11:03 (мск), источник: СуперОмск

Окрашенным омским сугробам оперативно придали естественный цвет — видео

Краска, оставленная неизвестными на омских сугробах, не продержалась и до обеда.

Омские дорожники оперативно бросили свои силы на разноцветные кучи и попросту счистили краску, придав им естественный цвет.

Рабочих засняли на видеокамеру и выложили в Сеть.

Напомним, утром 27 января омичи могли наблюдать в разных частях города сугробы, окрашенные в синий и красный цвета. Авторы инсталляции неизвестны, как неизвестны и их мотивы. Вполне вероятно, что акцией хотели привлечь внимание к проблеме вывоза снега с городских дорог.

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