МЧС: В Ростовской области ожидаются 30-градусные морозы
Управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей региона о резком понижении температуры воздуха
Управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей региона о резком понижении температуры воздуха
По данным спасателей, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от -12 до -23 градусов, а в северных и западных районах столбик термометра может опускаться в ночные часы до -30 градусов.
Кстати, по данным климатической летописи, рекордное понижение температуры воздуха в
«В дальнейшем,
Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам отказаться от дальних поездок, а жителям от длительных прогулок. Cпасатели просят соблюдать особую осторожность при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа, поскольку в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров.