Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Финнам удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:58 (мск), источник: "Российская газета"

МЧС: В Ростовской области ожидаются 30-градусные морозы

Управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей региона о резком понижении температуры воздуха 27—28 января и сильных морозах.

По данным спасателей, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от -12 до -23 градусов, а в северных и западных районах столбик термометра может опускаться в ночные часы до -30 градусов.

Кстати, по данным климатической летописи, рекордное понижение температуры воздуха в Ростове-на-Дону было зафиксировано 27 января 2006 года, когда столбик термометра показал -22 градуса.

«В дальнейшем, 29—31 января, потеплеет, но морозы сохранятся. Температура воздуха ночью будет от -12 до -28 градусов, днем — от -9 до — 16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду», — сообщили «РГ» в региональном управлении МЧС.

Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам отказаться от дальних поездок, а жителям от длительных прогулок. Cпасатели просят соблюдать особую осторожность при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа, поскольку в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В США рассказали о подготовке указа Трампа об отмене санкций против РФ
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Tax free в России распространят на все товары
На пензенских теплосетях произошли новые аварии
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь