МЧС: В Ростовской области ожидаются 30-градусные морозы

По данным спасателей, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от -12 до -23 градусов, а в северных и западных районах столбик термометра может опускаться в ночные часы до -30 градусов.

Кстати, по данным климатической летописи, рекордное понижение температуры воздуха в Ростове-на-Дону было зафиксировано 27 января 2006 года, когда столбик термометра показал -22 градуса.

«В дальнейшем, 29—31 января , потеплеет, но морозы сохранятся. Температура воздуха ночью будет от -12 до -28 градусов, днем — от -9 до — 16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду», — сообщили «РГ» в региональном управлении МЧС.

Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам отказаться от дальних поездок, а жителям от длительных прогулок. Cпасатели просят соблюдать особую осторожность при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа, поскольку в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров.