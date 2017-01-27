В районе старого рыбзавода в Новороссийске появится новый пляж

На территории пляжа реконструируют два причала, которые раньше предназначались для рыболовецких судов. Также галечный пляж оснастят современным берегоукреплением и прочими элементами благоустройства.

На данный момент в городе-герое два больших пляжа — в Широкой балке и в Дюрсо. Их любят посещать как жители города, так и приезжие.