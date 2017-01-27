В районе старого рыбзавода в Новороссийске появится новый пляж
Стоимость проекта составит около 350 миллионов рублей. Основное финансирование будет выделено в рамках развития туристического кластера «Абрау-Утриш».
Стоимость проекта составит около 350 миллионов рублей. Основное финансирование будет выделено в рамках развития туристического кластера «Абрау-Утриш».
На территории пляжа реконструируют два причала, которые раньше предназначались для рыболовецких судов. Также галечный пляж оснастят современным берегоукреплением и прочими элементами благоустройства.
На данный момент в
Глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что для разгрузки дорог в летний сезон в Широкой Балке планируется расширить парковку на 180 мест. Игорь Дяченко считает, что задача муниципалитета не только сделать город привлекательным для туристов, но и позаботиться о комфорте новороссийцев, сообщили ГТРК «Кубань» в