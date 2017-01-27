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15:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В районе старого рыбзавода в Новороссийске появится новый пляж

Стоимость проекта составит около 350 миллионов рублей. Основное финансирование будет выделено в рамках развития туристического кластера «Абрау-Утриш».

На территории пляжа реконструируют два причала, которые раньше предназначались для рыболовецких судов. Также галечный пляж оснастят современным берегоукреплением и прочими элементами благоустройства.

На данный момент в городе-герое два больших пляжа — в Широкой балке и в Дюрсо. Их любят посещать как жители города, так и приезжие.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что для разгрузки дорог в летний сезон в Широкой Балке планируется расширить парковку на 180 мест. Игорь Дяченко считает, что задача муниципалитета не только сделать город привлекательным для туристов, но и позаботиться о комфорте новороссийцев, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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