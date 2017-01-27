«СтопХам» во Владивостоке провел акцию на запаркованном «Арбате»
Некоторые водители, которым не позволяли заехать на участок Адмирала Фокина, давали отпор силой.
Некоторые водители, которым не позволяли заехать на участок Адмирала Фокина, давали отпор силой.
Владивосток, 27 января, PrimaMedia.
На борьбу с паркующимися не по правилам автомобилистами решило выйти приморское отделение движения «СтопХам». Рейд с раздачей флаеров и общением с водителями устроили сегодня, 27 января, ее активисты на владивостокском «Арбате» — по идее пешеходном участке улицы Адмирала Фокина. Существующие там дорожные знаки отдельным категориям автомобилистов — жильцам близлежащих домов и поставщикам товаров — проезд не запрещают, и этим пользуются все остальные. Не обошлось и без стычек с водителями, сообщает ИА PrimaMedia.
В рамках проведенной акции, которую некоторые водители и прохожие оценили неоднозначно, активисты «СтопХама» пытались не пропустить некоторые машины на «Арбат».
— Нашей задачей было не дать проехать под «кирпич» на участок улицы Адмирала Фокина в районе дома № 2 всем тем, кто не имеет права здесь парковаться. Водителям, которые на грузовичках ехали отгрузить товар, и местным жителям мы не препятствовали, — рассказывает руководитель «СтопХам» во Владивостоке Сергей Маслаков.
Одни водители, видя препятствие, разворачивались и уезжали. Но находились и такие, которые пытались решить вопрос силой, отмечает он:
— Нашего активиста один из автохамов прокатил на капоте. Полиция подоспела спустя два часа, и тогда пыл у задир иссяк.
По словам Маслакова, сотрудники правоохранительных органов проявили к акции интерес и, можно сказать, поддержали ее:
— У нескольких автомобилистов, представившихся жильцами дома, полицейские проверили документы, чтобы подтвердить сказанное.
Акция «стопхамовцев» была нацелена на привлечение внимания администрации Владивостока и ГИБДД.
— Мы в очередной раз обратили на проблему внимание и будем обращать до тех пор, пока
Напомним, пешеходной часть улицы Адмирала Фокина стала в 2002 году, после того как были снесены занимавшие ее торговые киоски. «Торговая» превратилась в «Арбат». Место для променада, с которого открывается панорама на Амурский залив, облагородили — установили фонтаны с подсветкой и скамейки, разбили клумбы с цветами и деревьями, замостили. Саму пешеходную зону от автомобилей огородили рядами столбиков, которые тянутся от Алеутской улицы до Пограничной. И все же полностью пешеходным участок назвать нельзя: между столбиками и фасадами зданий с обеих сторон дороги существуют проезды, по которым могут проезжать жители близлежащих домов и транспортные средства для отгрузки товара в расположенные здесь магазины — это предусматривается ПДД. Но стоянка вдоль клумб запрещена.