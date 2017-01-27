«СтопХам» во Владивостоке провел акцию на запаркованном «Арбате»

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

На борьбу с паркующимися не по правилам автомобилистами решило выйти приморское отделение движения «СтопХам». Рейд с раздачей флаеров и общением с водителями устроили сегодня, 27 января, ее активисты на владивостокском «Арбате» — по идее пешеходном участке улицы Адмирала Фокина. Существующие там дорожные знаки отдельным категориям автомобилистов — жильцам близлежащих домов и поставщикам товаров — проезд не запрещают, и этим пользуются все остальные. Не обошлось и без стычек с водителями, сообщает ИА PrimaMedia.

В рамках проведенной акции, которую некоторые водители и прохожие оценили неоднозначно, активисты «СтопХама» пытались не пропустить некоторые машины на «Арбат».

— Нашей задачей было не дать проехать под «кирпич» на участок улицы Адмирала Фокина в районе дома № 2 всем тем, кто не имеет права здесь парковаться. Водителям, которые на грузовичках ехали отгрузить товар, и местным жителям мы не препятствовали, — рассказывает руководитель «СтопХам» во Владивостоке Сергей Маслаков.

Одни водители, видя препятствие, разворачивались и уезжали. Но находились и такие, которые пытались решить вопрос силой, отмечает он:

— Нашего активиста один из автохамов прокатил на капоте. Полиция подоспела спустя два часа, и тогда пыл у задир иссяк.

По словам Маслакова, сотрудники правоохранительных органов проявили к акции интерес и, можно сказать, поддержали ее:

— У нескольких автомобилистов, представившихся жильцами дома, полицейские проверили документы, чтобы подтвердить сказанное.

Акция «стопхамовцев» была нацелена на привлечение внимания администрации Владивостока и ГИБДД.

— Мы в очередной раз обратили на проблему внимание и будем обращать до тех пор, пока что-то не изменится. Надеемся, что наши действия заметят, и какие-то предложения поступят от городского ГИБДД. Возможно, совместными усилиями все же удастся навести здесь порядок, пускай для этого потребуется установить шлагбаум, — добавляет Маслаков.

Напомним, пешеходной часть улицы Адмирала Фокина стала в 2002 году, после того как были снесены занимавшие ее торговые киоски. «Торговая» превратилась в «Арбат». Место для променада, с которого открывается панорама на Амурский залив, облагородили — установили фонтаны с подсветкой и скамейки, разбили клумбы с цветами и деревьями, замостили. Саму пешеходную зону от автомобилей огородили рядами столбиков, которые тянутся от Алеутской улицы до Пограничной. И все же полностью пешеходным участок назвать нельзя: между столбиками и фасадами зданий с обеих сторон дороги существуют проезды, по которым могут проезжать жители близлежащих домов и транспортные средства для отгрузки товара в расположенные здесь магазины — это предусматривается ПДД. Но стоянка вдоль клумб запрещена.