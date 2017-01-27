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12:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградские приставы вселили женщину с ребёнком в квартиру бывшей свекрови

В регионе судебные приставы совместно с коллегами из Псковской области добились возвращения жительницы областного центра и её ребёнка в квартиру по прописке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УФССП.

Источник: Калининград.Ru

Заявительница обратилась в Московский районный суд с иском к матери бывшего мужа. Она утверждала, что женщина не позволяет ей с ребёнком проживать по адресу регистрации. Ведомство удовлетворило иск и потребовало от ответчицы «не чинить препятствий в пользовании жилым помещением бывшей невестке и выдать ей ключи от входной двери». Исполнение решения осложнилось тем, что собственница «квадратов» сейчас живёт и работает в Псковской области.

Калининградские приставы обратились за помощью к псковским коллегам. Те, в свою очередь, вручили владелице жилья постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об административной ответственности при отказе от его исполнения. В результате жительница Калининграда получила ключи и въехала с ребёнком в квартиру.

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