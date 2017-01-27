Калининградские приставы вселили женщину с ребёнком в квартиру бывшей свекрови

Заявительница обратилась в Московский районный суд с иском к матери бывшего мужа. Она утверждала, что женщина не позволяет ей с ребёнком проживать по адресу регистрации. Ведомство удовлетворило иск и потребовало от ответчицы «не чинить препятствий в пользовании жилым помещением бывшей невестке и выдать ей ключи от входной двери». Исполнение решения осложнилось тем, что собственница «квадратов» сейчас живёт и работает в Псковской области.

Калининградские приставы обратились за помощью к псковским коллегам. Те, в свою очередь, вручили владелице жилья постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об административной ответственности при отказе от его исполнения. В результате жительница Калининграда получила ключи и въехала с ребёнком в квартиру.