Трамп назвал Мадонну отвратительной после ее слов о желании взорвать Белый дом

Честно говоря, она отвратительна. Думаю, она серьезно навредила сама себе. Она навредила самой идее этих маршей. Она и еще пара выступавших… Но особенно она. Думаю то, что она сказала, было позором для нашей страны.

Мадонна, выступая с речью на акции протеста в Вашингтоне, позволила себе нецензурные высказывания в адрес Дональда Трампа. Певица назвала момент инаугурации ужасающим. Кроме того, она заявила, что после неутешительных для демократов результатов выборов ее посещали мысли взорвать Белый дом.

Ее слова вызвали резкую критику даже со стороны противников Трампа, и певице пришлось объяснять, что «она против насилия, а ее слова были метафорой».