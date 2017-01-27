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11:55 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал Мадонну отвратительной после ее слов о желании взорвать Белый дом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандальные заявления американской певицы Мадонны, которые она себе позволила, выступая на «марше женщин» в Вашингтоне 21 января.

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Как сообщает The Telegraph со ссылкой на интервью Трампа телеканалу Fox News, 45-й президент США считает исполнительницу отвратительной.

Честно говоря, она отвратительна. Думаю, она серьезно навредила сама себе. Она навредила самой идее этих маршей. Она и еще пара выступавших… Но особенно она. Думаю то, что она сказала, было позором для нашей страны.
Дональд Трамп Президент США

Мадонна, выступая с речью на акции протеста в Вашингтоне, позволила себе нецензурные высказывания в адрес Дональда Трампа. Певица назвала момент инаугурации ужасающим. Кроме того, она заявила, что после неутешительных для демократов результатов выборов ее посещали мысли взорвать Белый дом.

Ее слова вызвали резкую критику даже со стороны противников Трампа, и певице пришлось объяснять, что «она против насилия, а ее слова были метафорой».

На следующий после инаугурации день сотни тысяч человек в разных городах мира вышли на акции протеста, которые, в том числе, были направлены против президента Трампа. Крупнейшие марши прошли в США.

Комментарии
1
александр зыков
Прекрасные слова , наконец то эта лошадь удостоилась своего определения ...
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