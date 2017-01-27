Три супружеские пары в Новосибирской области признаны банкротами, об этом рассказали эксперты в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

«Из имеющихся в производстве дел порядка 20 — о признании супругов банкротами. В рамках процедур вводится как реструктуризация так и реализация имущества должников. Обусловлено рассмотрение дел супругов вместе наличием имущества, которое носит режим совместной собственности. Как правило, в таких делах ведется два реестра в отношении одного и второго супруга, поскольку долги могут быть как общими так и раздельными. Завершено производство по трем супружеским парам и они освобождены от исполнения обязательств», — заявила судья Арбитражного суда Новосибирской области Татьяна Красникова.

С начала действия закона о банкротстве физических лиц Арбитражный суд рассмотрел больше тысячи заявлений. В 2016 году было подано 883 заявления о банкротстве физических лиц.453 человека признаны банкротами. 382 дела закончились реализацией имущества. Чаще всего причиной обращения за банкротством становится наличие множества потребительских кредитов, при этом 70% должников не имеют имущества для реализации.