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11:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области подорожала процедура банкротства

В то же время законодатели снизили размер пошлины для начала процедуры в 20 раз, об этом рассказали эксперты в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

«На начало действия закона были следующие условия — 6 тысяч рублей оплата государственной пошлины и 10 тысяч — размер вознаграждение управляющему, который осуществляет процедуру банкротства физических лиц. Законодатель за год работы увидел, что доступ к правосудию для физических лиц ограничен и сейчас с 1 января 2017 года размер госпошлины сократился в 20 раз — до 300 рублей. Размер вознаграждения составляет 25 тысяч», — заявила судья Арбитражного суда Новосибирской области Оксана Бычкова.

С начала действия закона о банкротстве физических лиц Арбитражный суд рассмотрел больше тысячи заявлений. В 2016 году было подано 883 заявления о банкротстве физических лиц. 382 дела закончились реализацией имущества. Чаще всего причиной обращения за банкротством становится наличие множества потребительских кредитов, при этом 70% должников не имеют имущества для реализации.

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