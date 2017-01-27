В Новосибирской области подорожала процедура банкротства

«На начало действия закона были следующие условия — 6 тысяч рублей оплата государственной пошлины и 10 тысяч — размер вознаграждение управляющему, который осуществляет процедуру банкротства физических лиц. Законодатель за год работы увидел, что доступ к правосудию для физических лиц ограничен и сейчас с 1 января 2017 года размер госпошлины сократился в 20 раз — до 300 рублей. Размер вознаграждения составляет 25 тысяч», — заявила судья Арбитражного суда Новосибирской области Оксана Бычкова.

С начала действия закона о банкротстве физических лиц Арбитражный суд рассмотрел больше тысячи заявлений. В 2016 году было подано 883 заявления о банкротстве физических лиц. 382 дела закончились реализацией имущества. Чаще всего причиной обращения за банкротством становится наличие множества потребительских кредитов, при этом 70% должников не имеют имущества для реализации.