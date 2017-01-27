У бизнесвумен в счет долга арестовали игрушки

Женщина не смогла расплатиться с долгом, хотя и не отказывалась от своих обязательств. Задолженность она погашал нерегулярно: за полгода, прошедшие после возбуждения исполнительного производства, предпринимательница выплатила только 30 тысяч рублей.

Согласно выписке из единого государственного реестра прав, у должницы имеется объект недвижимости — детский магазин «Игрушки», однако данное имущество находится в залоге у банка. Товар магазина принадлежал только женщине.

Судебный пристав принял решение арестовать игрушки. В общей сложности было арестовано 4 349 позиций товара на сумму почти 655 тысяч рублей. Все арестованные игрушки упакованы в 25 коробок и переданы на ответственное хранение взыскателю.

Должница не присутствовала при составлении акта описи и ареста. Позднее она пыталась обжаловать действия пристава через суд. Но суд встал на сторону должностных лиц.