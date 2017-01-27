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12:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Знаменитая актриса Миша Бартон угодила в психиатрическую клинику

Известная американская актриса ирландского происхождения Миша Бартон попала в психиатрическую клинику.

Источник: Telegraf.com.ua

Американские СМИ сообщают о добровольном характере госпитализации, связанном с вызванным нервными расстройствами неадекватным поведением знаменитости.

Поводом для госпитализации стало странное поведение актрисы. Она разделась до пояса, после чего намеревалась убежать из собственного дома через забор. Миша Бартон публично обвинила свою мать в занятии черной магией, после чего обессиленно рухнула на землю.

Наблюдавшие за ситуацией соседи немедленно вызвали санитаров. Актриса добровольно согласилась на помощь медиков. Её доставили в местное психиатрическое отделение для обследования и последующего лечения.

Возможной причиной подобного всплеска агрессии стало злоупотребление 31-летней актрисой наркотическими веществами.

Миша Бартон считается одной из самых перспективных актрис Голливуда. Она стала звездой фильмов «Одинокое сердце», «Оргазм в Огайо» и «Территория девственниц». Фанаты надеются на скорое выздоровление знаменитости.

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