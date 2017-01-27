Останки писателя Олеся привезли из Чехии в Киев

Президент Украины Петр Порошенко ранее поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся на родину. Он также заявлял, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя.

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Урна с прахом писателя Александра Олеся и его супруги прибыла в Киев, самолет прибыл в международный аэропорт «Борисполь», передает информагентство УНН со ссылкой на первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Чехии Павла Ковтуна.

На вопрос, доставили ли в Украину прах Олеся, дипломат ответил: «Да». При этом он отметил, что не имеет информации о том, когда состоится перезахоронение писателя в Киеве.

В свою очередь в министерстве культуры Украины сообщили, что в пятницу состоится брифинг министра культуры Евгения Нищука по вопросу мероприятий, связанных с перезахоронением Олеся и его супруги в Украине.