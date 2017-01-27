За недолив бензина оштрафованы АЗС Алматы

Ряд автозаправочных станций Алматы уличили в недоливе бензина, передает телеканал «Алматы».

Результаты проверок специалистами Департамента Комитета техрегулирования и метрологии города показали, что сразу десять городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водители, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров топлива. Нарушители были оштрафованы на 16 миллионов тенге.

«Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60 процентов», — сообщил главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Алматы Адеми Нысанбек.