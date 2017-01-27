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12:17 (мск), источник: Tengrinews

За недолив бензина оштрафованы АЗС Алматы

Клиентов обманывали в среднем на 200 миллилитров.

Источник: Tengrinews

Ряд автозаправочных станций Алматы уличили в недоливе бензина, передает телеканал «Алматы».

Результаты проверок специалистами Департамента Комитета техрегулирования и метрологии города показали, что сразу десять городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водители, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров топлива. Нарушители были оштрафованы на 16 миллионов тенге.

«Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60 процентов», — сообщил главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Алматы Адеми Нысанбек.

Между тем цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге за литр. Такое заявление сделали на днях в «ҚазМұнайГаз Өнімдері», объяснив, что это диктует необходимость увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта на внутреннем рынке.

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