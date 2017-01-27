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11:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На гребне волны: серферы-моржи покорили морскую гладь Владивостока

Спортсмены-экстермалы на досках рассекали на волнах.

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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

Серферы из Владивостока в пятницу, 27 января, на Русском острове в бухте Чернышова считай в экстремальных условиях в ледяном морю решили оседлать волны. Серферов-моржей не пугает ни температура воды, едва превышающая ноль градусов, ни сугробы на берегу моря — они ждали этих волн давно. Для одних зимний серфинг кажется нереальным, для других он стал образом жизни. Как говорят сами серферы-моржи, «находиться на доске ранним зимним утром в холодной воде — это особая философия».

Акватория мыса Вятлина на острове Русский — излюбленное место приморских сёрферов — практически никогда не замерзает. Кататься спортсмены будут всю зиму. Но уже с нетерпением ждут весны, однако вовсе не из-за тепла. С мартом во Владивосток придет «большая волна». Фоторепортаж ИА PrimaMedia предлагает насладиться пируэтами спортсменов-любителей.

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