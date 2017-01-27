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15:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Воспитанница татарстанской школы фигурного катания стала чемпионкой Европы

(Казань, 27 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Уроженка Казани Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала чемпионкой Европы по фигурному катанию.

Российские фигуристы набрали 227 баллов, опередив немецкий дуэт Алены Савченко и Бруно Массо (2 место) и спортсменов из Франции Ванессу Джеймс и Моргана Сипре.

Евгения Тарасова делала первые шаги в фигурном катании в спортивной школе олимпийского резерва Татарстана под руководством Геннадия Тарасова. Юная фигуристка начинала как одиночница и тренировалась во Дворце спорта по улице Московская. В 2010 году переехала в Москву и попробовала себя в парном катании вместе с Егором Чудиновым. Два года спустя партнером Тарасовой стал Владимир Морозов, вместе с которым Евгения завоевала две «бронзы» чемпионата Европы.

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