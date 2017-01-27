Стройотряд Самарского университета впервые отправится на космодром Восточный зимой

Из Самары в суровые условия зимней стройки отправляются 13 бойцов отряда «Эридан» — это студенты с первого по пятый курс Института авиационной техники, Института двигателей и энергетических установок, Института ракетно-космической техники, Института информатики, математики и электроники Самарского университета.

Они будут трудиться на объектах наземной космической инфраструктуры Восточного, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя, и в городе Циолковский.

Университетские стройотряды — традиционные участники главной космической стройки страны. С лета 2014 года около 70 студентов Самарского университета внесли свой вклад в реализацию одного из самых масштабных проектов страны.

За это время стройотрядовцы смогли в буквальном смысле прикоснуться к грандиозной стройке, получить полезный жизненный и профессиональный опыт, а также укрепить свое финансовое положение. Кроме того, на площадке космодрома Восточный самарские студенты смогли лично пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

Отбор в участников предстоящей зимней трудовой смены начался в сентябре, в декабре проходили обучающие и организационные собрания, главное условие к допуску в команду — успешная сдача сессии. Командир команды Сергей Макаров отметил, что в нынешнем составе большинство новичков, только три человека едут на стройку не впервые.

«Для меня это уже пятая стройка, я езжу на Восточный с 2014 года и вижу, что поначалу многие отправляются просто, чтобы денег заработать, но, побывав там, ребята приезжают совсем другими. Там мы общаемся с другими отрядами, в свободное время проходят различные соревнования, спартакиады, конкурсы, интересные мероприятия, яркие выступления. Это сплачивает, зажигает внутренний огонь, и ребята готовы приезжать на стройку снова и снова. А еще приходит осознание того, что мы создаем будущее. Творим историю своими руками. Думаю, потом с гордостью будем детям своим рассказывать, что участвовали в строительстве Восточного», — делится своими впечатлениями руководитель команды Самарского университета Сергей Макаров.

Участие в строительстве инфраструктуры космодрома — одно из направлений стратегического партнерства Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и космодрома Восточный.

Самарский университет ведет подготовку высококвалифицированных кадров для космодрома и наукограда Циолковский. Здесь проходят производственные практики студентов институтов ракетно-космической техники, а также двигателей и энергетических установок.

Пять выпускников университета: Денис Какаров и братья Полупан Дмитрий и Виталий, Николай Кондратьев и Тлек Бекешев — уже трудоустроились на Восточном. Они работают непосредственно в администрации космодрома, а также в подразделениях ведущих российских космических предприятий, таких как Корпорации ВНИИЭМ и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).