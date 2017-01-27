В Нижнем Новгороде внесено в реестр первое коллекторское агентство

В Нижнем Новгороде в официальный реестр было внесено первое коллекторское агентство, которое может заниматься взысканием долгов. Об этом сообщил руководитель Управления ФССП России по Нижегородской области, главный судебный пристав Нижегородской области Игорь Корсаков в ходе пресс- конференции 27 января.

Всего же по стране было внесено в реестр 33 таких агентства. Напомним, закон о коллекторах вступил с 1 января текущего года, в соответствии с ним, все коллекторские агентства должны быть официально зарегистрированы в государственном реестре.

Для того, чтобы попасть в реестр агентства должны соблюсти определенные требования: размер чистых активов коллекторского агентства должен быть не менее 10 млн рублей, так же они должны быть застрахованы на случай причинения убытков должнику.