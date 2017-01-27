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12:10 (мск), источник: Uralpress.ru

В школах Коркино и Розы отменят занятия

В городе Коркино и поселке Роза (Челябинская область) завтра, 28 января, будет отменены занятия для всех школьников. Такое решение приняло управление образования района в связи с отсутствием водоснабжения.

Напомним, жители Коркинского района уже третьи сутки остаются без питьевой воды в связи с аварией на водоводе. Ликвидация утечки продолжается со вчерашнего дня, к месту аварии направлено 15 единиц техники.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении образования района, занятия будут отменены только для школьников Коркино и Розы. В поселке Первомайском уроки пройдут в обычном режиме. 30 и 31января в школах района уроки и перемены будут сокращены.

Детские сады района в связи с отсутствием водоснабжения работают в особом режиме. В дошкольные учреждения привезена бутилированная вода и одноразовая посуда, изменено меню.

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