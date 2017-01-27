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12:07 (мск), источник: РИА Новости

Иностранцы уже бронируют отдых в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости, Виктор Лященко. Четыре крымских города вошли в топ-10 самых популярных российских курортом для отдыха иностранных туристов в туристическом сезоне этого года, сообщает Минкурортов республики.

Источник: РИА "Новости"

В частности, речь идет о Ялте, Алуште, Феодосии и Севастополе. Рейтинг составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 мая по 31 августа.

«По данным сервиса, в этом году иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах Ялты в среднем на 8 ночей и платят 4,6 тысяч рублей в сутки. Среди самых популярных крымских курортных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в Феодосии», — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что Крым в курортном сезоне этого года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов.

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