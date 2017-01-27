Иностранцы уже бронируют отдых в Крыму

В частности, речь идет о Ялте, Алуште, Феодосии и Севастополе. Рейтинг составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 мая по 31 августа.

«По данным сервиса, в этом году иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах Ялты в среднем на 8 ночей и платят 4,6 тысяч рублей в сутки. Среди самых популярных крымских курортных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в Феодосии», — говорится в сообщении.