Волгоград украшают ко 2 февраля

Особое внимание будет уделено оформлению основных мест проведения торжественных мероприятий. Полностью завершены работы на площади Павших борцов — на днях специалисты смонтировали крупномасштабное металлическое панно и флаговые конструкции «Костры».

Кроме того, во всех районах города будут размещены 200 специальных праздничных посланий с фотографиями военной хроники и информацией об исторических фактах в ходе Сталинградской битвы. Часть праздничных объектов будет содержать QR код, который позволит волгоградцам и гостям города совершить виртуальное путешествие и узнать историю великой битвы на Волге через мобильное приложение. Такой уникальный информационно — просветительский проект реализуется при участии издания «Городские вести».