Волгоград украшают ко 2 февраля
Улицы Волгограда будут празднично украшены накануне 74-летия Победы в Сталинградской битве.
Улицы Волгограда будут празднично украшены накануне 74-летия Победы в Сталинградской битве.
Особое внимание будет уделено оформлению основных мест проведения торжественных мероприятий. Полностью завершены работы на площади Павших борцов — на днях специалисты смонтировали крупномасштабное металлическое панно и флаговые конструкции «Костры».
Кроме того, во всех районах города будут размещены 200 специальных праздничных посланий с фотографиями военной хроники и информацией об исторических фактах в ходе Сталинградской битвы. Часть праздничных объектов будет содержать QR код, который позволит волгоградцам и гостям города совершить виртуальное путешествие и узнать историю великой битвы на Волге через мобильное приложение. Такой уникальный информационно — просветительский проект реализуется при участии издания «Городские вести».
На улицах Волгограда установят мобильные флагштоки, которые украсят 235 флагов: их планируется установить на площади Павших борцов, у