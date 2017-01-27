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18:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград украшают ко 2 февраля

Улицы Волгограда будут празднично украшены накануне 74-летия Победы в Сталинградской битве.

Особое внимание будет уделено оформлению основных мест проведения торжественных мероприятий. Полностью завершены работы на площади Павших борцов — на днях специалисты смонтировали крупномасштабное металлическое панно и флаговые конструкции «Костры».

Кроме того, во всех районах города будут размещены 200 специальных праздничных посланий с фотографиями военной хроники и информацией об исторических фактах в ходе Сталинградской битвы. Часть праздничных объектов будет содержать QR код, который позволит волгоградцам и гостям города совершить виртуальное путешествие и узнать историю великой битвы на Волге через мобильное приложение. Такой уникальный информационно — просветительский проект реализуется при участии издания «Городские вести».

На улицах Волгограда установят мобильные флагштоки, которые украсят 235 флагов: их планируется установить на площади Павших борцов, у музея-заповедника «Сталинградская Битва», на Аллее Героев у Вечного огня, на Мамаевом Кургане, на разделительной полосе у памятного знака в честь 400-летия города Царицын — Сталинград — Волгоград и у памятника князю Александру Невскому.

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