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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Робот успешно прошел тест «Докажите, что вы не робот»

Робот успешно преодолел защиту от ботов и спамеров от Google под названием reCAPTCHA. Чтобы пройти этот тест необходимо лишь поставить галочку рядом с надписью «Я не робот».

Ролик опубликовал на YouTube пользователь Мэтт Ансворт.

Данная технология основана на оценке поведения пользователя в сети, включая данные о проведенном на сайте времени. При этом если система заподозрит, что пользователь оказался ботом, то она предложит выполнить простое задание, вроде поиска определенного объекта на картинках или ввода стандартной капчи. В ролике же робот просто ставит галочку, без необходимости выполнять другие задания.

Комментарии
1
Иван Петров
Это был киборг Т-1000.
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