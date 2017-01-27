За платные парковки в Ростове скоро начнут приходить штрафы

Как сообщили в администрации донской столицы, сейчас идет работа над соглашением, которое откроет доступ к персональным данным автовладельцев.

Законную возможность взимать штрафы представители парковочного пространства получат в феврале или марте. Соглашение планируют подписать по московскому варианту — субъект федерации (в нашем случае это правительство Ростовской области) и региональное управление МВД.