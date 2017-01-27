В Ростове закрыто пять мобильных кофеен

Кофейни работали на ул. Доватора/Малиновского, ул. Доватора, 152, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, ул. Варфоломеева, 79, ул. Пушкинская, 9.

Их деятельность осуществлялась с нарушением налогового законодательства лицами без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при отсутствии документов, необходимых для работы. Кроме того, в кофе-машинах было установлено несертифицированное газовое оборудование и горелки с открытым огнём, которые могут представлять опасность.

Составлено пять протоколов об административной ответственности.