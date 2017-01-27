Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
Финляндии удалось остановить признание Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове закрыто пять мобильных кофеен

В ходе проверки на территории Советского и Ленинского районов Ростова-на-Дону закрыты пять мобильных кофеен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кофейни работали на ул. Доватора/Малиновского, ул. Доватора, 152, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, ул. Варфоломеева, 79, ул. Пушкинская, 9.

Их деятельность осуществлялась с нарушением налогового законодательства лицами без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, а также при отсутствии документов, необходимых для работы. Кроме того, в кофе-машинах было установлено несертифицированное газовое оборудование и горелки с открытым огнём, которые могут представлять опасность.

Составлено пять протоколов об административной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Исламисты зарубили российский проект конституции Сирии
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Глава МИД Германии ушел в отставку
Борющимся с терроризмом российским военным дадут госзащиту
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ оказался хакером
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Tax free в России распространят на все товары
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь